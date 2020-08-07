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IrkutskMedia
IrkutskMedia

В Госдуме предлагают создать льготные вклады на покупку недвижимости

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров напоминает, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будут начислять налог на доходы физических лиц по ставке 13%.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАНвчера в 06:48
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русскомвчера в 23:01
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правдавчера в 03:47
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ruвчера в 03:21
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ruвчера в 23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное времявчера в 23:17
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°вчера в 03:54

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
1,3K

Спецслужбы Казахстана ликвидировали лабораторию наркотиков

Алма-Ата, Казахстан, 7 августа 2020, 11:56 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.
REGNUMвчера в 04:56

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
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