В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

с чего всё началось

В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные изделия. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Общество МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Политика Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.

Происшествия СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Происшествия В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.

Общество Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.

Происшествия Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.

Энергетика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Начинающим автомобилистам добавят категорий Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Космос Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Финансы Официальный курс евро снизился на 56 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.

Футбол «Реал» планирует подписать Эриксена свободным агентом следующим летом Эриксен сможет подписать предварительный контракт с новой командой уже в январе. Другой претендент на хавбека — туринский «Ювентус».

Происшествия Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Общество Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.

Политика Экс-губернатор Южной Каролины поборется за пост президента США Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.

Политика По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Экономика Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК).