Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные изделия. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).
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В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
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Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Объединённая иркутская энергосистема празднует 65-летие

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Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
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Директора омской гимназии уволили после травли ученика

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Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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Официальный курс евро снизился на 56 копеек

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Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
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Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
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Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
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Экс-губернатор Южной Каролины поборется за пост президента США

Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.
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По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
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Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако

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Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
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