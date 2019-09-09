Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия. По его словам, это поможет пресечь ввоз контрафактной продукции и контрабанды, а также снизить доступность сигарет.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

Подробнее о событии

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

Парламентская газетавчера в 17:01

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Коммерсантъ03:49

В Госдуме хотят установить единую минимальную цену на сигареты

URA.Ru03:00

Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

Телеканал 360°01:30

В Госдуме хотят установить минимальную цену на сигареты

РЕН ТВ03:07

Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам

Lenta.ru02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Политика

Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%

Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Кино

«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Технологии

Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта

В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

В Польше призвали наладить отношения с Россией

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 07 сентября в 21:24
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Общество

Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Политика

Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Собчак ответила на слухи о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

В Липецкой области сегодня выбирают губернатора

Kursk.com вчера в 01:55
Транспорт

Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России

Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика

В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР

По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Шоу-бизнес

Лазарев и Королева высказались о картинах супруги Цекало

Женщина, как известно, является супругой продюсера Александра Цекало. При этом она на 30 лет моложе своего супруга.
Телепрограмма 04:22
Политика

На выборах в Госсовет Татарстана «Единая Россия» набирает более 72%

Кроме партии власти, проходной барьер преодолела только КПРФ с результатом 10,7%. Остальные партии не смогли попасть в Госсовет республики.
RuNews24.ru 04:41
Культура

Джордж Мартин признался в люби к «Властелину колец», но раскритиковал книгу за отдельные недочёты

Джордж Мартин, писатель В августе 2018-го Мартин проводил ещё одну параллель своей саги с «Властелином колец».
Мир фантастики 04:06
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Армия и оружие

Российский боевой вертолет Ми-24 прошел цифровую модернизацию

По словам главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, вертолет получил около 90% нового цифрового оборудования.
ГЛАС.RU 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное