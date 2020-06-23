В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.

с чего всё началось

Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500. Об этом "Известиям" рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 193

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 440

Фигурное катание Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Общество Минприроды: регионы обязаны тушить лесные пожары Ведомство намерено оставить лишь 6% таких зон, пишет «Коммерсантъ». Проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров уже подготовлен. 6

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 256

Футбол «Ростов» отказался от организации работы пресс-зоны и пресс-центра "Ростов" отказался от организации работы пресс-зоны и пресс-центра на стадионе "Ростов Арена" во время домашних матчей до конца сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.

Авто В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7% Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ». 16

Политика Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер. 122

Происшествия В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. 8

Экономика Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в России AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».

Политика Нидерланды расследуют незакрытие воздушного пространства Украины, где разбился МН17 Правительство Нидерландов согласилось начать расследование о том, почему воздушное пространство на востоке Украины, где произошло крушение малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17, не был закрыт.

Политика Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России Бывший советник Дональда Трампа по вопрсам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России. 50