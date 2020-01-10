Общество

АиФ НовосибирскАиФ НовосибирскВ Госдуме предлагают вернуть продажу пива на стадионах страны

В декабре минувшего года депутаты предложили вновь разрешить продажу пива во время футбольных матчей. В первом чтении этот законопроект уже одобрен. Причем «за» проголосовало 296 депутатов, а «против» - всего 61 депутат.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований.
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