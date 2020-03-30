Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось

Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров по налогу с процентов от вкладов

Дождь12:40

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Газета.Ru05:23

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Телеканал 360°вчера в 19:27

Депутаты Госдумы предложили льготы для пенсионеров по налогу на проценты

Московский Комсомолец01:04

В Госдуме предложили предоставить льготы пенсионерам-миллионерам

URA.Ruвчера в 20:55

В Госдуме предложили способы, как сократить налог на проценты для пенсионеров

Комсомольская правда03:15

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Известиявчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском вчера в 13:09
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Общество

Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Коммерсантъ 28 марта в 09:59
Общество

В Курской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Отныне курянам не разрешается покидать свои жилища за исключением случаев крайней необходимости, связанных с угрозой жизни или для оказания экстренной медицинской помощи.
ТАКТ-Новости 12:07
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 08:42
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена 89-летнего Ивана Краско умоляет актера принять ее обратно

Наталья Шевель умоляет бывшего мужа принять ее обратно Несмотря на это, о воссоединении с бывшей супругой Иван Краско даже не думает.
Вокруг ТВ 07:53
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS 11:57
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных разносчиков коронавируса

Правоохранительные органы выяснили, что 22 марта мужчина контактировал с заразившимися коронавирусом.
ФедералПресс 15:38
Общество

Российские военные медики продолжают дезинфекцию в Италии

REGNUM 27 марта в 23:32
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Экономика

За «Корнет» дали миллиарды

Входящий в группу ВТБ БМ-банк (ранее Банк Москвы, принадлежавший до 2011 года Андрею Бородину) продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет», следует из сообщений, опубликованных 18 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Общество

Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Дни24 14:35
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное