Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.

с чего всё началось

В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".

Агрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам

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