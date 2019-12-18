Общество

АМИТЕЛАМИТЕЛАгрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам

В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".
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Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.
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