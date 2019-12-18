Общество
АМИТЕЛАгрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам
В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".
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с чего всё началось
Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров.РБК00:34
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Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Наука
Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Общество
Глава города подала в суд на депутата за отказ повышать ей зарплату
Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года
Первоначально компания собиралась выпустить игру до конца 2019 года, но теперь окончательная дата — 29 января.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Общество
В Британии создали унитаз для повышения продуктивности сотрудников
В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
Армия и оружие
На шесть баз в Сирии вернулись военные США
Наука
Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четверых человек
В Ставрополье задержали четверых подозреваемых по уголовным делам об убийствах лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, хищении природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Здоровье
В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница
Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
Общество
СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия
В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Происшествия
На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения
Конфликт с участием 200 человек произошёл на границе Таджикистана и Киргизии.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.