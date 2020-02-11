Политика

РБКРБКВ Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Читать в источнике
Комментировать546

Подробнее о событии

Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами

RT на русском09:45

Бывшим президентам России нашли пожизненную должность

Lenta.ru09:18

Экс-президентов предложили наделить правом становиться пожизненными членами Совфеда

ТАСС09:41

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

РБК09:24

Экс-президенты РФ получат право на пожизненное членство в Совете Федерации

News.ru10:17

Рабочая группа предложила увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30

Интерфакс04:53

Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ

РИА Новости05:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»

Одни сочли имидж звезды удачным, другие потребовали вернуть длинные локоны. В кадре 34-летняя Бузова появилась с удлиненным каре.
Чистовик 08:24
Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Коммерсантъ 06:22
Культура

Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

ToDay News Ufa 04:40
Футбол

Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Общество

ВОЗ: коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерёг, что китайский коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось.
Клопс 10:02
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Lenta.ru 09:51
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 04:56
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru 12:08
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия 04:40
Общество

В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»

В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Национальная служба новостей 10:22
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Газета.Ru 12:05
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Россиян ждут сокращенные рабочие недели в феврале и в марте.
Известия 03:21
Политика

Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции

КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Коммерсантъ 07:58
Политика

Украина не станет назначать посла в России

Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
iReactor 12:00
Теннис

Российский теннисист Хачанов обыграл Фоньини на турнире в Роттердаме

МК-Спорт 09:34
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разведется с женой спустя 12 лет брака

Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, — передает РИА Новости слова представителя пары.
Вечерняя Москва 10:49
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Гаджеты

Samsung показала колоссальный 583-дюймовый 8K-телевизор

В конце прошлого года компания выпустила The Wall на рынок, предложив 146-дюймовый телевизор разрешением 4K за 490 тыс. долларов, а также 219-дюймовую версию разрешением 6K и 292-дюймовую версию разрешением 8K.
iXBT.com 03:25
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru вчера в 04:42
Общество

Die Welt признала полезными для России санкции США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Газета.Ru 02:56
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
УтроNews вчера в 08:46
Общество

Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год

Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года.
ТВ Центр 07:50
Происшествия

В Польше группу людей избили за русскую речь

Российская газета 09:49
Общество

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Политика Сегодня вчера в 17:01
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное