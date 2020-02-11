Политика
РБКВ Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
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Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»
Одни сочли имидж звезды удачным, другие потребовали вернуть длинные локоны. В кадре 34-летняя Бузова появилась с удлиненным каре.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Культура
Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян
Футбол
Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
ВОЗ: коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерёг, что китайский коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Общество
В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Россиян ждут сокращенные рабочие недели в феврале и в марте.
Политика
Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Политика
Украина не станет назначать посла в России
Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разведется с женой спустя 12 лет брака
Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, — передает РИА Новости слова представителя пары.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Гаджеты
Samsung показала колоссальный 583-дюймовый 8K-телевизор
В конце прошлого года компания выпустила The Wall на рынок, предложив 146-дюймовый телевизор разрешением 4K за 490 тыс. долларов, а также 219-дюймовую версию разрешением 6K и 292-дюймовую версию разрешением 8K.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм
Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
Общество
Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год
Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года.
Происшествия
В Польше группу людей избили за русскую речь
Общество
Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Кино