В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Общество Белоруссия перерабатывает последнюю нефть Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».

Футбол Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".

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Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

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Политика Украина не станет назначать посла в России Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.

Гаджеты Samsung показала колоссальный 583-дюймовый 8K-телевизор В конце прошлого года компания выпустила The Wall на рынок, предложив 146-дюймовый телевизор разрешением 4K за 490 тыс. долларов, а также 219-дюймовую версию разрешением 6K и 292-дюймовую версию разрешением 8K.