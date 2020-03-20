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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».В источнике
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С чего всё начиналось
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета 20 марта в 03:54
Подробнее о событии
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Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ вчера в 23:22
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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru вчера в 14:21
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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК вчера в 00:31
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