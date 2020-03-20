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РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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Внеочередную индексацию пенсий и зарплат на фоне падения рубля предложили в Госдуме

Чита.Рувчера в 06:14

Миронов предложил провести внеочередную индексацию из-за снижения курса рубля

Коммерсантъвчера в 23:41

В Госдуме предложили проиндексировать пенсии и зарплаты дополнительно

Московский Комсомолецвчера в 23:23

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

РИА Новостивчера в 23:02

В Госдуме хотят дополнительно проиндексировать пенсии

URA.Ruвчера в 23:42

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газетавчера в 03:54

Миронов: Россия не имеет права в кризис отказаться от борьбы с бедностью

REGNUMвчера в 03:42
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС.
Piter.tv 19 марта в 06:48
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости вчера в 16:27
Происшествия

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Российская газета 18 марта в 20:42
Шоу-бизнес

Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
RuNews24.ru вчера в 12:39
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Наука

Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса

Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 11:41
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 11:09
Технологии

ВМС США разработали стенд, позволяющий тестировать корабль целиком

Тестовые компьютерные стенды на базе облачных технологий, имитирующие вычислительные системы целых кораблей внедряют в ВМС США, сообщает 19 марта C4ISRNET.
Красная весна вчера в 15:31
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru вчера в 16:45
Музыка

«Little Big» не смогут исполнить свой хит на перенесенном «Евровидении»

Петербургской группе "Little Big" придется писать новый хит для международного конкурса "Евровидение".
Online47.ru вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 19 марта в 04:10
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС вчера в 00:59
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Космос

Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Вести.Ru вчера в 09:59
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК вчера в 12:43
Общество

Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно

7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась.
РИА Новости вчера в 21:44
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске

Новостной фронт 18 марта в 16:54
Общество

Forbes посоветовал США не вводить новые санкции против России

Издание Forbes перечислило несколько причин, почему Соединенным Штатам не нужно вводить новые санкции и эмбарго против России.
Взгляд.ру вчера в 09:46
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Soccer.ru вчера в 15:02
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Авто

АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

МИР 24 19 марта в 13:27
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Русская Планета 19 марта в 18:46
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
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