Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Думе обсуждают возможность индексации зарплат и пенсий из-за коронавируса

Трудвчера в 13:51

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55
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Общество

СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20

Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
REGNUM 00:13
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Газета.Ru вчера в 19:42
Игры

В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
RuNews24.ru 21 марта в 14:50
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
RuNews24.ru вчера в 03:50
Технологии

Российские ученые создали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Специалисты компании PM&HM разработали ингаляторы, с помощью которых можно облегчить лечение тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Российской венчурной компании (РВК).
Live24 00:57
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Футбол

Семак требует от «Зенита» зарплату в три миллиона евро в год

По информации источника, в ходе переговоров Семак запросил у «Зенита» двухлетний контракт с заработной платой в размере трёх миллионов евро в год.
Metaratings вчера в 11:48
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru вчера в 08:05
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Вести.Ru вчера в 04:27
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM вчера в 11:36
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 02:25
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Право.ру вчера в 11:25
Экономика

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
ТАСС вчера в 15:47
Авто

Свердловские полицейские закупили для своих начальников 45 автомобилей

Для начальников закуплено 45 автомобилей представительского класса. Известно, что потрачено на это более 60 миллионов рублей.
Car.ru вчера в 12:34
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Автоновости дня 00:19
Армия и оружие

Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии

РИА Новости вчера в 22:09
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