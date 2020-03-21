Коронавирус
Вести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
Российская газета21 марта в 12:59
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Общество
СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20
Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Игры
В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт
С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
Технологии
Российские ученые создали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Специалисты компании PM&HM разработали ингаляторы, с помощью которых можно облегчить лечение тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Российской венчурной компании (РВК).
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Футбол
Семак требует от «Зенита» зарплату в три миллиона евро в год
По информации источника, в ходе переговоров Семак запросил у «Зенита» двухлетний контракт с заработной платой в размере трёх миллионов евро в год.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
Авто
Свердловские полицейские закупили для своих начальников 45 автомобилей
Для начальников закуплено 45 автомобилей представительского класса. Известно, что потрачено на это более 60 миллионов рублей.
Авто
Как изменились цены на новые автомобили в России в марте
Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Армия и оружие