Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы недели03:04

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ21 марта в 23:22

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Диетолог назвала продукты для профилактики вирусных заболеваний

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о продуктах питания, которые можно использовать для профилактики вирусных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

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Общество

Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса

По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
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На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

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Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

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Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны

Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны.
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Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
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Финансы

Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Политика

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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

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Армия и оружие

На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России

Украинские катера "Кентавр" - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины.
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Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
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