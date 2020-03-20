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Вести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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с чего всё началось
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.Российская газетавчера в 03:54
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию из-за снижения курса рубля
Коммерсантъвчера в 23:41
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Российская газетавчера в 03:54
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