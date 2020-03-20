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Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

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ТАСС03:24

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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РИА Новостивчера в 23:02

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

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Миронов: Россия не имеет права в кризис отказаться от борьбы с бедностью

REGNUMвчера в 03:42
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Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

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Правительство России подготовило дополнительные меры поддержки кризисных отраслей, а также населения, пишет «Ведомости».
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