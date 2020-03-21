Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Читать в источнике
Оценить3,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Здоровье
Карантин на Украине убьёт 10 тысяч человек, — Комаровский
Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что на Украине карантин из-за коронавируса может привести к печальным последствиям.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Происшествия
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Политика
На Рефата Чубарова в Крыму завели уголовное дело
Председателя запрещенного в России "Меджлиса" обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием в Крыму В Крыму в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» возбудили уголовное дело.
Футбол
Все игроки и тренеры «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Все результаты тестов игроков и тренеров казанского "Рубина" на коронавирус оказались отрицательными, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Финансы
Курс доллара снизился на 1 рубль
Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля.
Происшествия
Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку
Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.