Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

Царьград22 марта в 03:42

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы неделивчера в 03:04

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Биатлон

Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Inc-news.ru 22 марта в 17:44
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Кино

«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон «Союзмульткарантин»

News.ru 03:36
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Наука

Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса

Дни24 04:12
Здоровье

Карантин на Украине убьёт 10 тысяч человек, — Комаровский

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что на Украине карантин из-за коронавируса может привести к печальным последствиям.
Rusvesna.su 05:58
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Политика

На Рефата Чубарова в Крыму завели уголовное дело

Председателя запрещенного в России "Меджлиса" обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием в Крыму В Крыму в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» возбудили уголовное дело.
SM News вчера в 10:42
Футбол

Все игроки и тренеры «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все результаты тестов игроков и тренеров казанского "Рубина" на коронавирус оказались отрицательными, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 08:17
Финансы

Курс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля.
Ведомости 03:45
Происшествия

Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку

Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Lenta.ru 06:50
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
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