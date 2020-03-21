Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

В Думе обсуждают возможность индексации зарплат и пенсий из-за коронавируса

Труд13:51

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55
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Шоу-бизнес

«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки

StarHit.ru 20 марта в 21:00
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Экономика

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК 23:00
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Единоборства

Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Газета.Ru 21:20
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости 18:15
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $27,93 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС 21:50
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Интерфакс 12:13
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 04:43
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Футбол

Защитник «Ливерпуля» выбрал между Месси и Роналду

Футболист английской команды отметил, что его любимым клубом после "Ливерпуля" является "Барселона", а между двумя именитыми футболистами выбрал капитана каталонцев Месси.
Газета.Ru 19:35
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия 17:01
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Российская газета 22:25
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос 12:03
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 08:44
Здоровье

Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Газета.Ru 22:57
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Армия и оружие

Танковый и мотострелковый полк создадут в Приморье

Российские военные создадут у восточных границ новые мотострелковые и танковые полки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ВЕСТИ: Приморье 20 марта в 21:15
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