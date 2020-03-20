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Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

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Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ruвчера в 04:28

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газетавчера в 12:59

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
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ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

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В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
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В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
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Discover24 03:11
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Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
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Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

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Российская газета 20 марта в 04:55
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Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

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Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
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Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
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Здоровье

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Рим, 22 марта 2020, 09:48 — REGNUM Глава совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, которые не производят товары первой необходимости.
REGNUM 02:48
Политика

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
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На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
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Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
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РИА Новости вчера в 09:36
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК вчера в 17:59
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
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Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

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Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
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Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
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Издание Military Watch Magazine составило рейтинг самых лучших в мире танков.
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