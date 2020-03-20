Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ruвчера в 04:28

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газетавчера в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура 20 марта в 04:51
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Здоровье

Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь вчера в 11:14
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Экономика

На фоне обвала рубля банки зафиксировали рост спроса на кредиты

Банки фиксируют резкий рост потребительского спроса на POS-кредиты и ссуды наличными.
Live24 вчера в 04:12
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 марта в 12:24
Автоспорт

«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии

«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:21
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews 19 марта в 13:45
Игры

Sony реализует обратную совместимость в PlayStation 5

В официальном блоге PlayStation говорится, что подавляющее большинство игр для PS4 будут доступны игрокам и на PlayStation 5. Правда, непонятно, насколько быстро технологию обратной совместимости реализуют и сколько игр из каталога PS4 будут доступны вместе с выходом новой консоли.
Live24 вчера в 07:34
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Футбол

У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус

За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Sport24.ru вчера в 22:35
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Армия и оружие

В Польше испугались «российского электронного колпака» для Европы

Аргументы и Факты 20 марта в 22:45
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
RT на русском вчера в 13:27
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Космос

Новые телескопы смогут обнаружить «фотонное кольцо» чёрной дыры

Некоторые частицы света могут пройти вокруг черной дыры несколько раз до того, как их увидят телескопы.
Портал Поиск 19 марта в 10:13
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 20 марта в 11:23
Спорт

Губерниев сообщил, что Олимпиады в Токио не будет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что летняя Олимпиада-2020 года не состоится в назначенные сроки.
Нева Спорт вчера в 20:16
Футбол

Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
Спорт-Экспресс вчера в 05:42
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС вчера в 19:01
Космос

«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Известия вчера в 20:16
Происшествия

В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019

Все контактеры находятся на домашней изоляции. Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона.
Российская газета вчера в 12:53
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru вчера в 10:31
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