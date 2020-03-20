Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета12:59

Проиндексировать пенсии предложили в Госдуме

Deita.ru09:15

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости09:38

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ru04:28

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Капитал страны 10:04
Наука

В Китае создали кровь с «универсальным» резус-фактором

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Красная весна вчера в 15:42
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Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

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Piter.tv 19 марта в 01:14
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 22:23
Спорт

Лыжник Большунов назвал свой доход за прошлый сезон

Лыжник из РФ рассказал о своем заработке по итогам прошлого сезона. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
ProstoProSport 11:50
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Футбол

Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Вести.Ru 08:01
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Известия 16:30
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
ТАСС 21:54
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Чемпионат вчера в 22:45
Здоровье

Названы новые симптомы заражения коронавирусом

О новых симптомах инфекции сообщили врачи из Германии, которые провели опрос среди пациентов, зараженных COVID-19.
Вести.Ru вчера в 02:43
Общество

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 20:30
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Культура

Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Online47.ru 08:56
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Здоровье

В Минздраве открыли горячую линию для контактировавших с миасцем

Всех, кто считает, что мог заразиться, просят остаться дома и позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области, по номеру телефона 8-351-240-15-16.
Первый областной 12:01
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
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Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
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Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 15:59
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
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