Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета12:59

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URA.Ru12:33

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости09:38

Проиндексировать пенсии предложили в Госдуме

Deita.ru09:15

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

ТАСС03:24

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
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В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

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Газета.Ru вчера в 13:24
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

В Финляндии от коронавируса умер первый человек

21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
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Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском вчера в 07:32
Экономика

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Народные новости 12:10
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
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«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru вчера в 04:14
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости вчера в 09:07
Общество

Фотограф рассказал, как сделал снимок «страдающего» Ельцина

ФАН 13:01
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву

Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
Телепрограмма 05:56
Авто

Nissan запатентовал в России название кроссовера Ariya

Компания Nissan запатентовала в России название своего новейшего электрического кроссовера "Nissan Ariya".
Новые автомобили 19 марта в 04:03
Шоу-бизнес

Валерия рассказала, почему поддержала желание дочери сменить имя

Российская певица Валерия рассказала, почему ее дочь Анна решила поменять имя.
NewInform 13:34
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Происшествия

В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

РБК 12:50
Политика

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Lenta.ru 12:54
Происшествия

На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 13:05
Политика

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 13:31
Экономика

WSJ: ВВП США из-за коронавируса может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 13:32
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
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Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

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Nokia возрождает культовую модель телефона

Кнопочный телефон из линейки Originals возродила к новой жизни Nokia.
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Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.
Sport24.ru 06:58
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