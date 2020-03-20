Коронавирус
Вести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
Читать в источнике
Оценить3,1K
с чего всё началось
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.Российская газетавчера в 03:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
В Финляндии от коронавируса умер первый человек
21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Происшествия
Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву
Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
Авто
Nissan запатентовал в России название кроссовера Ariya
Компания Nissan запатентовала в России название своего новейшего электрического кроссовера "Nissan Ariya".
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, почему поддержала желание дочери сменить имя
Российская певица Валерия рассказала, почему ее дочь Анна решила поменять имя.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Политика
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Происшествия
На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Экономика
WSJ: ВВП США из-за коронавируса может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Гаджеты
Nokia возрождает культовую модель телефона
Кнопочный телефон из линейки Originals возродила к новой жизни Nokia.
Футбол
Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.