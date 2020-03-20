Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы недели03:04

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ21 марта в 23:22

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
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Определен фильм с наибольшим количеством бранных слов

Голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Мэттью Макконахи возглавил рейтинг иностранных кинокартин с наибольшим количеством бранных слов.
Вечерняя Москва 12:32
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости 05:07
Здоровье

В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический вестник 10:30
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Здоровье

Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.
Взгляд.ру 11:39
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Найдены два новых вида пилоносых акул

Исследователи обнаружили в водах Мадагаскара и Занзибара два вида пилоносых акул, которые ранее были неизвестны науке.
Discover24 07:13
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Авто

Правительства разных стран просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции

Правительства стран пытаются привлечь автомобильных производителей к производству масок и аппаратов ИВЛ.
Car.ru 12:32
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Гаджеты

В iPhone перестал работать режим модема

Профиль 03:43
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости вчера в 13:56
Общество

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor вчера в 02:27
Технологии

Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia

Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
REGNUM вчера в 16:33
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Мойка78 02:17
Экономика

Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»

Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.
РИА Новости 08:32
Общество

В России контактных по коронавирусу начнут отслеживать по телефонам

Минкомсвязи России начнут отслеживать по сотовым телефонам тех, кто контактировал с больными коронавирусом.
Kazanfirst.ru 05:56
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня вчера в 11:05
Наука

Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

Евразия Daily 11:21
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru 21 марта в 06:28
Игры

Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным

Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Faktom 12:16
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
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