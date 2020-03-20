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Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

Подробнее о событии

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru14:21

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости09:38

Проиндексировать пенсии предложили в Госдуме

Deita.ru09:15

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ru04:28

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета12:59

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30
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Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 19 марта в 02:33
Энергетика

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу».
РБК 17:07
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РБК 14:26
Футбол

«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
ГЛАС.RU 06:28
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 12:19
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 15:59
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:15
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Общество

В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Известно, что мужчина погиб 20 марта. На данный момент в Финляндии зарегистрирован 521 случай инфицирования коронавирусом.
FlashNord 09:45
Общество

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в полетную программу.
Известия 16:30
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5

Моя Москва.онлайн 19 марта в 03:12
Киберспорт

ESL Pro League: Natus Vincere проиграли BIG

Natus Vincere потерпели поражение от команды BIG в групповом матче ESL Pro League Season 11.
Inc-news.ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Wday.ru вчера в 00:19
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев просит возбудить уголовное дело по факту его избиения полицейскими

Пономарев требует возбудить дело о превышении должностных полномочий.
Эхо Москвы 19 марта в 15:58
Наука

Великий комбинатор

Весной 1997 года у трехлетнего мальчика в Гонконге началась болезнь, по всем симптомам напоминавшая обычную простуду.
N+1 18 марта в 13:41
Политика

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19

На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Известия 16:48
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о планируемой дате возобновления чемпионата России.
Газета.Ru 08:37
Общество

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Российская газета вчера в 20:30
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Космос

В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Учёные из Центра исследования околоземных объектов NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида.
Дни24 вчера в 10:01
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