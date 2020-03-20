Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

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В Думе обсуждают возможность индексации зарплат и пенсий из-за коронавируса

Труд13:51

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы недели03:04

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ21 марта в 23:22
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