Коронавирус
Вести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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с чего всё началось
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.Российская газета20 марта в 03:54
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В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
Российская газета21 марта в 12:59
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