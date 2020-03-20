Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ruвчера в 04:28

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газетавчера в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Происшествия

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru вчера в 01:15
Политика

В Минобороны рассказали о направляемых в Италию российских вирусологах

Россия направит в Италию восемь врачебно-сестринских бригад, а также около ста специалистов-вирусологов, сообщает ОТР.
Невские Новости 06:16
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 06:10
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Почта России приостановила сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Письма и посылки нельзя теперь отправить в страны, которые как не обрабатывают международную почту из-за пандемии.
Эхо Москвы 05:01
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
Политика

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
Коммерсантъ 05:47
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Как отмечает портал «Автоновости дня», новый документ войдет в перечень сопроводительных документов наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по экспулатации.
RuNews24.ru 04:03
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Вечерний курьер 05:47
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Наука

Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
ФАН 20 марта в 12:42
Футбол

Манчини: «Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что не собирается покидать страну, несмотря на страшную эпидемию коронавируса.Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию.
Soccer.ru 04:41
Происшествия

В Дмитрове локализовали пожар на складе

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводском складе алюминиевых изделий в Дмитрове составила 60 тыс. кв. м, обрушилась кровля.
Интерфакс вчера в 09:30
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Авто

Компани JAC привезет в Россию несколько новинок

По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
SpeedMe 20 марта в 06:25
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств.
Эхо Москвы 06:00
Энергетика

Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:32
Здоровье

В Минздраве назвали способы укрепления иммунитета во время карантина

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина в воскресенье, 22 марта, назвала способы поддержать иммунитет во время вспышки инфекционных заболеваний.
Аргументы недели 05:57
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