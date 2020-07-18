Общество
РИА НовостиВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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