Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.

Здоровье Два человека за сутки скончались от коронавируса в Кировской области По данным на утро 18 июля выявили 51 человека с COVID-19 и симптомами заболевания. Общее число заражение выросло до 4157.

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 194

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 982

Авто Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа Следующая модификация iV 80 оснащена 204-сильным электромотором и батарей на 82 кВч/ч с пробегом без подзарядки до 500 километров, а версия iV 80X с такой же АКБ уже имеет полный привод и два электромотора суммарной мощностью в 265 л.с. Топовая RS получит 306-сильный агрегат. 4

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 950

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2,3K

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч За сутки инфекцию выявили еще у 201 человека За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 201 случай заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции. 744

Общество «Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» «Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. 26

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 31

Общество Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. 154

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 10

Футбол ФК «Тамбов» планирует играть в Саранске в следующем сезоне Уже в августе стартует новый чемпионат, и спортивный директор команды Павел Худяков рассказал, где тамбовчане планируют принимать соперников.

Общество В России выявлено 6 234 случая коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.

Происшествия Пожар на складе картона в Мытищах ликвидирован Пожар на складе картона в подмосковном городе Мытищи ликвидирован на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Футбол «Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл за итальянский клуб сто матчей, сообщает пресс-служба в "Твиттере".

Происшествия В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19 Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 10