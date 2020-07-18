Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Российская газета07:17

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РБК05:32

Автоэксперт оценил идею изменить правила начисления транспортного налога

RT на русском03:50

Часть россиян предложили освободить от транспортного налога

Телеканал 360°02:39

В Госдуме предложили освободить некоторых водителей от транспортного налога

Газета.Ru01:55

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РИА Новости01:51

В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

РЕН ТВ00:50
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Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

RT на русском 07:59
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Космос

«Роскосмос» создаст конкурента Starlink и OneWeb

Проект, который создаётся как конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, окончательно должен быть утверждён в августе 2020 года.
Популярная механика 06:24
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Армия и оружие

Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
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Авто

В Китае стартовали продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X

На китайском автомобильном рынке были запущены продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen Tayron X. Длина указанного транспортного средства составляет 4626 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1662 мм.
Goroday.ru 07:39
Армия и оружие

Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

ФАН вчера в 08:51
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Игры

Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла

Srnsk 15 июля в 03:23
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
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Общество

Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

ИА Красная Весна вчера в 09:41
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
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Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Футбол

СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
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Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Космос

Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн

Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск 06:22
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Армия и оружие

Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию

Актуальные Новости вчера в 02:59
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Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
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Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
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Армия и оружие

США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров

Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
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Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
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Армия и оружие

Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном

Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
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Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
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