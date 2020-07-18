Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.

Общество В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. 7

Политика Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне. 44

Космос «Роскосмос» создаст конкурента Starlink и OneWeb Проект, который создаётся как конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, окончательно должен быть утверждён в августе 2020 года. 11

Авто В Китае стартовали продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X На китайском автомобильном рынке были запущены продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen Tayron X. Длина указанного транспортного средства составляет 4626 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1662 мм.

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 279

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 76

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,6K

Общество Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 812

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Происшествия В Воронежской области в ДТП погибли три человека Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Армия и оружие Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики. 1