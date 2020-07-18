Общество
РИА НовостиВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
RT на русском 07:59
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Космос
«Роскосмос» создаст конкурента Starlink и OneWeb
Проект, который создаётся как конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, окончательно должен быть утверждён в августе 2020 года.
Популярная механика 06:24
Армия и оружие
Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры
Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
Авто
В Китае стартовали продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X
На китайском автомобильном рынке были запущены продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen Tayron X. Длина указанного транспортного средства составляет 4626 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1662 мм.
Goroday.ru 07:39
Игры
Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 15 июля в 03:23
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Общество
Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА
ИА Красная Весна вчера в 09:41
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол
СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск 06:22
Армия и оружие
Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию
Актуальные Новости вчера в 02:59
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Армия и оружие
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Армия и оружие
Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном
Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
Технологии
Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»
Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12