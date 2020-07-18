Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщил RT.
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РБК05:32

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

ТК Звезда03:59

В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

РЕН ТВ00:50

Часть россиян предложили освободить от транспортного налога

Телеканал 360°02:39

В Госдуме предложили освободить некоторых водителей от транспортного налога

Газета.Ru01:55

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РИА Новости01:51

Автоэксперт оценил идею изменить правила начисления транспортного налога

RT на русском03:50
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В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
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Политика

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Общество

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Происшествия

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Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Политика

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Происшествия

В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом

Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
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Технологии

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Общество

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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
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Первым COVID-19 подхватил один из коллег, после чего заболели остальные.
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Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
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Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

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Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для "исполнения детской мечты".
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Общество

Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана

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