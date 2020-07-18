Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Россияне, которые не пользуются своими автомобилями дольше полугода, должны быть освобождены от транспортного налога. Такую идею изложил в письме к главе МВД депутат Госдумы Евгений Федоров.

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