Общество
Газета.RuВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Россияне, которые не пользуются своими автомобилями дольше полугода, должны быть освобождены от транспортного налога. Такую идею изложил в письме к главе МВД депутат Госдумы Евгений Федоров.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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