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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Россияне, которые не пользуются своими автомобилями дольше полугода, должны быть освобождены от транспортного налога. Такую идею изложил в письме к главе МВД депутат Госдумы Евгений Федоров.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00
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Газета.Ru

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Газета.Ruвчера в 10:49
РЕН ТВ

В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

РЕН ТВвчера в 00:50
РБК

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РБКвчера в 05:32
RT на русском

Автоэксперт оценил идею изменить правила начисления транспортного налога

RT на русскомвчера в 03:50
Телеканал 360°

Часть россиян предложили освободить от транспортного налога

Телеканал 360°вчера в 02:39
РИА Новости

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РИА Новостивчера в 01:51
Российская газета

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Российская газетавчера в 07:17
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В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC

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РИА Новостивчера в 07:51
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