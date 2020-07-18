В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
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Россияне, которые не пользуются своими автомобилями дольше полугода, должны быть освобождены от транспортного налога. Такую идею изложил в письме к главе МВД депутат Госдумы Евгений Федоров.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00
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