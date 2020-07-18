Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Письмо об этом он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщил RT.
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Газета.Ru10:49

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Российская газета07:17

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РИА Новости01:51

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Телеканал 360°02:39

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РБК05:32

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