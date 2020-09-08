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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Рувчера в 07:59
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Комсомольская правда

Госдума предложила компенсировать россиянам недополученные пенсии

Комсомольская правда23:35
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам недополученные пенсии

Lenta.ru23:12
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАССвчера в 06:59
URA.Ru

Россиянам хотят начислить компенсации за недоплаченные пенсии

URA.Ru21:22
Московский Комсомолец

ПФР планируют обложить пени за неправильно начисленные пенсии

Московский Комсомолец21:14
Царьград

Пенсионерам предложили новые выплаты: Депутат назвал условие

Царьград23:58
Go64.ru

В Госдуме готовят новый перерасчет пенсий

Go64.ru7 сентября в 00:59

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

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Интерфаксвчера в 08:48
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

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N+17 сентября в 15:41

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает созвать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 9 сентября в целях деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
ТАССвчера в 16:23

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq GT замечен на тестах

Чешская новинка получила узлы и агрегаты от кроссовера Volkswagen ID.4. Так, Enyaq в базовой версии оснащается 148-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов, обеспечивающих запас хода до 340 км. Будет предложена версия с 204-сильным мотором с запасом хода 500 км. Полноприводная модификация электрического «паркетника» уже оснащается 265 или 306-сильной установкой.
Газета DAILYвчера в 14:43
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