В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады
Смотрите также
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Определены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
Пять человек погибли под Иркутском, уходя от полицейской погони
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
Подозреваемых в присвоении жилья Баталова супругов назвали «гробовщиками»
В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии