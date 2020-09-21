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Lenta.ru
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили идею компенсировать плату за услуги частных детсадов

RT на русском04:05
Известия

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детские сады

Известия02:47
Life.ru

В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

Life.ru23:56
РБК

В Думе предложили компенсировать родителям стоимость частных детсадов

РБК01:51
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Lenta.ru00:40
РИА Новости

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

РИА Новости02:28
URA.Ru

Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

URA.Ru23:50

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
РИА Новости04:32
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В Свердловской области разрешили работу аквапарков, цирков и букмекерских контор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ограничения по работе аквапарков, цирков, аттракционов, игровых площадок, букмекерских контор, приостановленной из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС07:34
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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МИД РФ признал юридически ничтожной резолюцию СПЧ ООН о Белоруссии

Что же касается резолюции СПЧ ООН, которая была принята после дебатов, то она, как считают в МИД РФ, была продавлена «западниками вразрез с принципами и нормами международного права» и «является юридически ничтожной».
НТВ04:11
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Лечившего Ющенко врача удивило молчание немецких врачей Навального

Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости выразил удивление тем, что немецкие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charite ни разу не выступали с заявлениями, что, на его взгляд, вызывает аналогии с похожим молчаливым поведением британских медиков в деле Скрипалей.
РИА Новости07:07

Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль российских и аргентинских чиновников в «кокаиновом деле»

Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость "кокаинового дела" и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков.
Новая газета07:40
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