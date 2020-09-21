Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль российских и аргентинских чиновников в «кокаиновом деле»

Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость "кокаинового дела" и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков.