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Lenta.ru
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили идею компенсировать плату за услуги частных детсадов

RT на русском04:05
Известия

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детские сады

Известия02:47
URA.Ru

Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

URA.Ru23:50
РБК

В Думе предложили компенсировать родителям стоимость частных детсадов

РБК01:51
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Lenta.ru00:40
Life.ru

В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

Life.ru23:56
РИА Новости

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

РИА Новости02:28

Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТК Звезда04:30

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.
Evo-rus.com19 сентября в 07:29
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Зеленский назвал приоритетом членство Украины в НАТО

Выступая 17 сентября на открытии учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в Североатлантическом альянсе является стратегическим курсом страны, передает "Интерфакс – Украина".
Инфорос18 сентября в 05:59
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Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
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Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори

Мосгорсуд в понедельник разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори - это третий эпизод в его деле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:50