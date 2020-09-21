Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.

С чего всё началось В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT. RT на русском 23:00