В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады
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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
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