Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили идею компенсировать плату за услуги частных детсадов

RT на русском04:05
Известия

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детские сады

Известия02:47
URA.Ru

Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

URA.Ru23:50
РБК

В Думе предложили компенсировать родителям стоимость частных детсадов

РБК01:51
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Lenta.ru00:40
Life.ru

В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

Life.ru23:56
РИА Новости

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

РИА Новости02:28

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест
ТАСС03:54
8

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
26

ВВС США предупредили о возможном падении российского спутника на Землю

По данным военных ВВС США прогнозируется, что спутник «Монитор-Э», находящийся на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, окажется в атмосфере 22 сентября около 6.43 мск над Индийским океаном в координатах 7.5 градуса южной широты и 74.9 градуса восточной долготы.
ИА Красная Весна04:26
2

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
597

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
4

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
10