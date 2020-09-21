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Lenta.ru
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:00
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Известия

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детские сады

Известия02:47
Life.ru

В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

Life.ru23:56
РБК

В Думе предложили компенсировать родителям стоимость частных детсадов

РБК01:51
Lenta.ru

В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Lenta.ru00:40
РИА Новости

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

РИА Новости02:28
URA.Ru

Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

URA.Ru23:50
RT на русском

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

RT на русском23:00

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