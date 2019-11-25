Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили сократить новогодние выходные
25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
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Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.
— Ярослав Нилов, российский политикКлопс вчера в 12:35
с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря 2019 г. выходным днем.Агентство Москвавчера в 04:17
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В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным
Национальная служба новостейвчера в 13:59
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