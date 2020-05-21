Депутаты Госдумы разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушение использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 57

Футбол Кузяев хочет остаться в «Зените» Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.

Общество Давид Якобашвили вернулся в Россию Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК. 14

Армия и оружие Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор». 69

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России. 2

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Здоровье На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб. 895

Наука Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев Результаты показали, что владелец зуба имел ту же генетическую смесь древних северо-евразийских (ANE) и северо-восточноазиатских (NEA) предков, что и коренные американцы. 8

Политика Число «депутатов на зарплате» в Саратовской облдуме может увеличиться до 12 В пояснительной записке к документу упоминаются планы увеличения числа депутатов, получающих зарплату из бюджета, на одну единицу - с 11 до 12.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Футбол ФК «Химки» может отказаться от перехода в РПЛ Химки, Московская область, 21 мая 2020, 10:41 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» не будет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), если не будут найдены инвесторы до конца мая.

Политика Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском «Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты. 64

Общество Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру Почему задерживается стройка Стройка дока для модернизации "Адмирала Кузнецова" задерживается по нескольким причинам, сказал РБК Валерий Киреев, замглавы Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), имеющего статус государственного научного центра и выступающего генеральным проектировщиком сухого дока. 1

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Политика Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы». 16

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество В России выявили 8 849 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки медики зафиксировали еще 8 849 случаев заражения коронавирусом.