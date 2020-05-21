Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Общество Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране. 382

Экономика Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70% Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению продаж ювелирных изделий в России на 50–70%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Путешествия Испания может ввести «безопасные коридоры» для туристов Правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 57

Хоккей Швейцария рассчитывает провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Согласно информации финского издания Iltalehti, Россия может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Гаджеты Samsung стал лидером потребительского рейтинга смартфонов в США Как выяснилось, 85% опрошенных американцев удовлетворены покупкой Samsung Galaxy Note 9. За лидером в рейтинге следуют смартфоны Galaxy S9+, Galaxy S10 и iPhone XS Max. 11

Общество В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству. 1,8K

Общество В России могут закрыться 90% автошкол Ассоциации автошкол обратились в правительство России с просьбой о помощи, так как из-за коронавируса и связанного с ним экономического кризиса могут не выжить 90% автошкол.

Общество Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 285

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 15

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева. 17

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K