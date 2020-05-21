Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.
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Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70%
Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению продаж ювелирных изделий в России на 50–70%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Известия 02:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Путешествия
Испания может ввести «безопасные коридоры» для туристов
Правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 06:58
Наука
Бионический глаз позволит человеку видеть в темноте
Бионический глаз представляет собой трехмерную искусственную сетчатку, которая имеет высокоплотную матрицу светочувствительных нанопроводов.
Популярная механика 02:09
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Хоккей
Швейцария рассчитывает провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Согласно информации финского издания Iltalehti, Россия может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:48
Гаджеты
Samsung стал лидером потребительского рейтинга смартфонов в США
Как выяснилось, 85% опрошенных американцев удовлетворены покупкой Samsung Galaxy Note 9. За лидером в рейтинге следуют смартфоны Galaxy S9+, Galaxy S10 и iPhone XS Max.
Shraibikus News 04:43
Общество
В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29
Общество
В России могут закрыться 90% автошкол
Ассоциации автошкол обратились в правительство России с просьбой о помощи, так как из-за коронавируса и связанного с ним экономического кризиса могут не выжить 90% автошкол.
Вести.Ru 07:29
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
Четвертая Власть 06:23
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Экономика
Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
Ведомости вчера в 11:54
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает «реально много денег»
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах. Так, он заявил, что получает "реально много денег".
РИА Новости 08:05
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Наука
Скелет лесного слона возрастом 300 тысяч лет обнаружили в Германии
Немецкие археологи обнаружили останки древнего лесного слона возрастом около 300 тысяч лет.
iReactor вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29