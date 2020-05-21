Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.
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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за покупку криптовалют
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:09
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Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
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РИА Новости вчера в 13:24
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru вчера в 04:01
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Общество
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден.
Известия вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:49
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
РИА Новости 05:02
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
Недвижимость и имущество, приобретенные певицей Полиной Гагариной в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, останутся за ней после развода благодаря письменному договору.
Lenta.ru 03:08
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции
Владельца журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева арестовали по подозрению в организации занятий проституцией.
Известия 05:11
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Происшествия
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда
Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
ЖКХ
В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды
Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 19 мая в 05:32
Здоровье
Специалисты Минздрава России прибыли в Дагестан
РГВК Дагестан вчера в 10:13
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Авто
Электрический GMC Hummer EV получил съемную крышу
Концерн General Motors выпустил новый видеотизер, который подтверждает, что новый электрический пикап GMC Hummer EV получит съёмную крышу.
За рулем Кубань вчера в 15:54