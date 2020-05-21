Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

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