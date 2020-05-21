Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Эксперты считают, что предложенные изменения могут привести к переходу криптобизнеса в серую зону или его переезду в другие страны.
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Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm 12:20
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
Армия и оружие
Американцы начали военную операцию FONOTOP против интересов России
Соединенные Штаты официально заявили о начале военно-морской операции FONOTOP против интересов России — речь идет о северных морях.
Новостной фронт 16:42
Политика
Госдеп уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу в течение полугода. Отсчет этого срока начнется с пятницы 22 мая.
BFM.ru 15:21
Политика
Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга
Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Общество
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Российская газета 06:15
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России.
REGNUM 17:35
Здоровье
Для зараженных коронавирусом на Камчатке закончились койки
Ситуацию с нехваткой койко-мест для жителей Камчатки, инфицированных коронавирусом, поможет решить многофункциональный инфекционный госпиталь, разворачиваемый на базе 2-ой горбольницы Петропавловска-Камчатского.
Камчатка-Информ 02:36
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня вчера в 05:12
Общество
Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала "Россия 1".
РИА Новости 15:17
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Троих российских полицейских задержали после избиения педофила
Троих сотрудников уголовного розыска задержали в Новгородской области из-за того, что они избили педофила.
Газета.Ru 14:42
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
По словам руководителя ведомства, в самом плане предусмотрены несколько блоков различных задач для восстановления сфер экономики в связи с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 16:50
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Футбол
Футболисты и тренеры «Спартака» сдали тесты на коронавирус
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21 мая представители команды и тренерского штаба сдали тесты на COVID-19.
RT на русском 08:57
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com 12:54
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News вчера в 08:48
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Гаджеты
Razer представила ноутбук для геймеров Blade Pro 17 с дисплеем 300 Гц
Сан-Франциско, США, 21 мая 2020, 20:37 — REGNUM Компания Razer представила новый ноутбук для геймеров Razer Blade Pro 17.
REGNUM 13:37
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Один из задержанных наемников Люк Александр Денман рассказал, что лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо дезориентировал участников операции по свержению Мадуро.
Инфорос 15:59
Экономика
Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару
Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55