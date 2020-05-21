Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
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Логика большевиков. Эксперт о запрете криптовалют

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«Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»

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В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

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В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Газета.Ru03:31

Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты

Piter.tv04:17

Депутаты Госдумы предложили привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Эхо Москвывчера в 22:07
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям

РИА Новости 08:16
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СП Сбербанка и Mail.ru закрыло сделку по покупке контроля в «Самокате»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.
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Происшествия

СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 03:31
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Происшествия

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
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Гаджеты

На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
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Общество

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
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Авто

В РФ начали собирать новый кроссовер Kia XCeed

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для рынка России.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
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Биатлон

Касперович станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, переходит на работу в сборную Болгарии по биатлону.
Metaratings 06:04
Происшествия

Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Lenta.ru 07:30
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Общество

В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29
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Общество

МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая

Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг.
РИА Новости 05:44
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Политика

В России могут разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров

Несколько членов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров.
Rambler News Service вчера в 14:40
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Политика

США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве

Соединенные Штаты безвозмездно передают свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, оборудование должно прибыть в четверг.
ТАСС 08:04
Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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Общество

Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире

Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.
Россия.Кубань 04:26
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
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Игры

5 еще не анонсированных игр, о которых мы уже знаем

Позже инсайдеры сообщили, что игра действительно находится в разработке – это будет «необычный» проект средних масштабов, разработанный молодой студией EA Motive (они делали сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2). Игра должна выйти до конца 2020 года, а ее анонс может состояться уже в начале июня.
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Культура

Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар

ИА InterMedia 07:14
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Татьяна Навка выписана из больницы

Фигуристка Татьяна Навка выписана из больницы, где находилась на лечении в связи с коронавирусом.
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Общество

Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
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Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
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Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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