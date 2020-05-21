Общество
Мой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Общество
Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ по всем предметам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовил проект расписания Единого государственного экзамен (ЕГЭ) по всем предметам.
Профиль 10:53
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Общество
Ростуризм назвал сроки выхода туристического сектора из карантина
Зарина Догузова сообщила о том, когда турсектор страны может начать поэтапный выход с карантина.
Невские Новости 19 мая в 16:53
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело по факту невыплат медикам
Следователи провели проверку, по окончании которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Слово и Дело 19 мая в 11:15
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Футбол
В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ
На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
Политика
Путин рассказал о будущем дистанционного образования в России
Ранее Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:12
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ 19 мая в 20:03
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
Kursk.com 11:12
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
Труппа вернется из отпусков 17 июля и сразу приступят к репетициям тех спектаклей, премьера которых планировалась еще в нынешнем сезоне.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29