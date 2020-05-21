Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

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