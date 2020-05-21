Общество
ИА Красная ВеснаВ Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
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Технологии
Apple и Google начали отслеживать контакты пациентов с коронавирусом
Осуществляется это с помощью Bluetooth. Компании Apple и Google не разрабатывали приложения, а лишь сконструировали саму технологию.
iReactor вчера в 23:59
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Экономика
Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
Kursk.com 11:12
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
Здоровье
Более 27 тысяч москвичей прошли тесты на антитела к коронавирусу
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что к настоящему моменту более 27 тысяч жителей столицы прошли тестирование на антитела COVID-19.
Московский Комсомолец 14:13
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру 19 мая в 07:03
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Константин Эрнст может войти в совет директоров МТС
В список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров МТС на годовом общем собрании акционеров компании 24 июня войдут сразу несколько новых кандидатов, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 14:00
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Происшествия
Стихийный митинг недовольных выплатами медиков проверяет прокуратура в Воронеже
Известно, что медики были недовольны доплатами, положенными за работу с коронавирусными больными.
Блокнот Воронеж 13:08
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов 02:02
Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
Футбол
Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции.
Матч ТВ 14:15
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва вчера в 10:58
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31