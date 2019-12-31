Транспорт
Газета.RuДепутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
По словам парламентария, ситуация на российских дорогах усложнилась, поскольку многие автомобилисты паркуются в запрещенных для этого местах, делая вид, что машина не в порядке. Санкции для водителей, провоцирующих пробки, предложил ввести депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Читать в источнике
Оценить449
с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.РИА Новостивчера в 19:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Запланированная на 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона российских граждан.
Политика
Нафтогаз и Газпром подписали договор о продолжении транзита газа
Соглашение является безотзывным. Таким образом, Нафтогаз и Газпром договорились обнулить отношения с 1 января 2020 года.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Хоккей
Сборная РФ поборется с Германией за выход в плей-офф МЧМ по хоккею
Матч Россия — Германия пройдет в Остраве и начнется в 17:00 по московскому времени.
Происшествия
Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге
Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Культура
Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид
В США скончался художник Сид Мид, создававший визуальный дизайн для фильмов «Бегущий по лезвию», «Чужие» и других картин.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должны основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Хоккей
Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём
Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём, проводить время с семьёй и выбрать другое продолжение карьеры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.
Футбол
Ветеран «Зенита»: «Клуб АПЛ был готов заплатить 5 миллионов евро за Мака, но Семак сказал, что игрок ему нужен»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев заявил, что полузащитник команды Роберт Мак мог перейти в один из клубов чемпионата Англии прошлой зимой.
Политика
Владимир Путин поздравил граждан России с наступающим Новым годом
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Общество
Россиянам разъяснили закон о компенсациях при утрате жилья
Если у «добросовестного» покупателя отняли жилье мошенники, то принятый закон предусматривает компенсацию со стороны государства.