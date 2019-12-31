Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.

с чего всё началось

По словам парламентария, ситуация на российских дорогах усложнилась, поскольку многие автомобилисты паркуются в запрещенных для этого местах, делая вид, что машина не в порядке. Санкции для водителей, провоцирующих пробки, предложил ввести депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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