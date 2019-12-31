Транспорт

Газета.RuГазета.RuДепутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок

По словам парламентария, ситуация на российских дорогах усложнилась, поскольку многие автомобилисты паркуются в запрещенных для этого местах, делая вид, что машина не в порядке. Санкции для водителей, провоцирующих пробки, предложил ввести депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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с чего всё началось

Депутат предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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