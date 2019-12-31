Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.

с чего всё началось

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Авто Представлен Land Rover Defender в варианте Blackcomb Проект разработан тюнинг-мастерской East Coast Defender (ECD). В качестве основы был взят Land Rover Defender 90 прошлой генерации.