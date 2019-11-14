Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
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Крашенинников рассказал, в каких изменениях нуждается Семейный кодекс

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REGNUMвчера в 02:40
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами.
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По поводу внештатных врачей в Челябинской области все решения еще впереди

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Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
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В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

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