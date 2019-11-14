Общество
РБКВ Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
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Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Происшествия
Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус
По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Происшествия
Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
15 августа суд приговорил жителя ДНР к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова помирилась с сестрой Анной
Ольга Бузова помирились с сестрой Анной почти спустя год после конфликта, возникшего во время отдыха на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле.
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» получили гражданство Израиля и покинули Россию
Руководитель ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» — сообщила о том, что вместе с отцом получила гражданство Израиля и уехала из России.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Политика
Коломойский назвал стоимость восстановления отношений с Россией
Инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами.
Хоккей
Наставник «Лос-Анджелеса» прокомментировал ситуацию с Ковальчуком
Главный тренер "Лос-Анджелес Кингз" Тодд Маклеллан рассказал о выводе из состава команды российского нападающего Ильи Ковальчука, передает Los Angeles Times.
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Здоровье
В Красноярске школу закрыли на карантин из-за пневмонии
В средней школе №53 в городе Красноярске с 15 по 19 ноября объявлен карантин по внебольничной пневмонии.
Здоровье
По поводу внештатных врачей в Челябинской области все решения еще впереди
Не было принято пока кадровых назначений по внештатным врачам при Минздраве Челябинской области.
Наука
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции
Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
Крупнейший онкоцентр России оказался в центре внимания в начале октября из-за произошедшего конфликта между руководством и врачами.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить цены на шипованные шины
В России могут увеличить стоимость шипованной автомобильной резины.С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает агентство «Москва».
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Футбол