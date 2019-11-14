Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
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