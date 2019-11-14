Общество
РБКВ Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
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Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Происшествия
В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб
Армия и оружие
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Происшествия
В Челябинской области возле заброшенного завода нашли тело школьницы
Фото с сайта pixabay.com Тело было обнаружено возле заброшенного здания хлебозавода.
Наука
Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Общество
Instagram начал скрывать счетчики лайков по всему миру
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Происшествия
Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.
Политика
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Здоровье
Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Политика
Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Футбол
Определены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.