Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
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Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов

ТАССвчера в 03:54

Разводной ключ

Российская газетавчера в 09:55

Депутаты предложили изменить процедуру раздела имущества

Известиявчера в 05:51

В Госдуму внесен законопроект о совместной собственности супругов

Москва 24вчера в 03:57

Законопроект о новых полномочиях Банка России внесли в Госдуму

Парламентская газета02:04

Законопроект о совместной собственности супругов внесли в Госдуму

News.ruвчера в 03:33

Общее и отдельное: законопроект о супружеском имуществе внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 02:40
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Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Происшествия

В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб

Российская газета 01:35
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 10:00
Происшествия

В Челябинской области возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Фото с сайта pixabay.com Тело было обнаружено возле заброшенного здания хлебозавода.
Вечерний Челябинск 02:19
Наука

Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга

Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
МедиаПоток 12 ноября в 10:47
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Общество

Instagram начал скрывать счетчики лайков по всему миру

Adindex.ru вчера в 22:09
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru вчера в 12:09
Экономика

Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.
Lenta.ru 01:00
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

News.ru 13 ноября в 19:53
Происшествия

Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.
РБК вчера в 14:38
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Здоровье

Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Ugpressa.ru вчера в 11:03
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости вчера в 09:42
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Летидор 12 ноября в 08:46
Футбол

Определены 10 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Sport24.ru вчера в 18:36
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
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