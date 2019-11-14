В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.

Армия и оружие Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Общество Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина "Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.

Политика В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.

Футбол Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».

Экономика Россияне нашли выгодный способ хранить деньги В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Происшествия Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.

Политика Эрдоган ответил на требование США по С-400 Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Футбол Определены 10 из 24 участников Евро-2020 По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.