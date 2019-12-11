Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма", а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ.

с чего всё началось

Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Хоккей Овечкин применил силовой прием против арбитра Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».

Экономика Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Экономика «Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы «Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.

Экономика Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Общество Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Экономика В Петербурге массово банкротятся строительные организации Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.

Политика Жириновский предложил сократить новогодние праздники Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.

Происшествия В Приморье затонула подводная лодка На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Политика Саммит ЕС хочет продлить санкции против России Срок действия предыдущих санкций истечет 31 января 2020 года. Евросоюз планирует продлить санкции против Российской Федерации.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.