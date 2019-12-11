Политика
Газета.RuВ Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма
Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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с чего всё началось
Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма", а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ.ТАССвчера в 13:22
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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 14:20
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