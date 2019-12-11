Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма

Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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с чего всё началось

Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма", а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ.
ТАССвчера в 13:22

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В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

Lenta.ruвчера в 18:26

В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъвчера в 14:20

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

РИА Новостивчера в 13:38

Россию могут признать «спонсором терроризма»

Свободная Прессавчера в 14:37

Комитет Сената США на следующей неделе рассмотрит санкции в отношении суверенного долга РФ

ТАССвчера в 14:07
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В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Вести.Ru 01:50
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В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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РИА Новости вчера в 17:34
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Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
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Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
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Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
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Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
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МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
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В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
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Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
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Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
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Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»

Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
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Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
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Власти Татарстана сняли ограничения с земель, зарезервированных под ВСМ Москва – Казань

Правительство Татарстана сняло ограничения на использование земельных участков, зарезервированных под строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань.
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В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
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Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
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Жириновский предложил сократить новогодние праздники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
Lenta.ru вчера в 18:07
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В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

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Саммит ЕС хочет продлить санкции против России

Срок действия предыдущих санкций истечет 31 января 2020 года. Евросоюз планирует продлить санкции против Российской Федерации.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
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